Металлурги и шахтеры Казахстана грозят забастовками

Металлурги и шахтеры выйдут на забастовки, если им не повысят зарплату.

С таким заявлением выступили шахтеры и металлурги компании «АрселорМиттал Темиртау» 1 августа.

Свои требования они озвучили на конференции трудовых коллективов, куда съехались несколько сотен работников из разных городов Карагандинской области.

По их словам, повысить заработную плату нужно как минимум на 30 процентов. Люди говорили о том, что они «вправе не просить, а именно требовать повышения своей зарплаты», которая у многих рабочих не доходит даже до 100 тысяч тенге ($300) в месяц.

«Мы уже находимся на грани срыва. Ситуация в стране заставляет нас находиться в постоянном стрессе, всё дорожает. Нашей зарплаты хватает только на питание и оплату коммунальных услуг. Рабочие трудятся на износ. Мы на грани выживания. Услышьте нас! Повысьте нам зарплату!» – с таким обращением к администрации компании выступила один из делегатов Светлана Фишер.

Выступление этой девушки присутствующие поддержали аплодисментами.

Представители профсоюза сообщили, что в ближайшие дни в компанию будет направлен документ с указанием всех требований в письменном виде. Кроме этого было заявлено, что «в случае неудовлетворения требований работники оставляют за собой право решения трудового спора в рамках закона, включая проведение забастовки».