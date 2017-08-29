Мемориальную доску у штаба Регионального командования «Астана» открыли в Караганде

В Караганде у штаба Регионального командования «Астана» открыли мемориальную доску в честь 15-летия со дня основания.

В театре имени Станиславского состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

«В этом году Вооружённым силам Казахстана исполнилось 25 лет, и 15-летие Регионального командования «Астана» совпало с этой датой. За это время наша армия достигла многого. С целью укрепления обороноспособности государства Верховным Главнокомандующим утверждена оптимальная структура Вооружённых сил. Это позволило определить качественно новые стратегические ориентиры для развития казахстанской армии. Хочу отметить, что вы воспитываете новую генерацию военнослужащих. Я уверен, что наша армия сможет с достоинством защитить свою Родину», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Командующий войсками РгК «Астана», генерал-майор Кайдар Каракулов, вручил лучшим военнослужащим благодарственные письма и нагрудные знаки.

История Центрального военного округа берёт своё начало 26 июля 2001 года, когда вышло Постановление Правительства РК «О структуре Вооружённых сил РК». Первым командующим округа был назначен генерал-майор Владимир Шацков.

В год десятилетия образования Вооружённых сил РК Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев вручил Владимиру Шацкову боевое знамя Центрального военного округа. А 6 августа 2003 года округ был преобразован в управление командующего войсками Регионального командования «Астана».

В настоящее время в состав административных границ РгК «Астана» входят четыре области — Карагандинская, Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская. В подчинении регионального командования находятся воинские части, расположенные в пределах территориального деления, за исключением частей центрального подчинения и войск Сил воздушной обороны.