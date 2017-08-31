Меморандум о сотрудничестве подписали почтальоны Казахстана и Германии

АО «Казпочта» и Deutsche Post AG намерены сотрудничать в области развития почтовых услуг, EMS и логистики, передает пресс-служба АО «Казпочта».

«Стороны заинтересованы в развитии проектов электронной коммерции, международной перевозки почтовых отправлений, а также систем отслеживания и технической поддержки, упрощающих обмен электронными данными для таможенной очистки товаров. В ходе ежегодной встречи членов Всемирного почтового союза, проходящей в Астане, стороны обязались рассматривать вопросы оптимизации транспортировки и процедур обработки посылок, регистрируемых и нерегистрируемых почтовых отправлений, внедрения облегченной регистрации почтовых отправлений е-коммерции, а также обмениваться данными об отправлениях. Кроме того, «Казпочта» и Deutsche Post AG планируют пересмотреть транзит и логистику для почтовых отправлений в КНР, РК и обратно (авто-, железнодорожный и авиатранспорт), и обмениваться опытом в операциях электронной коммерции», — сообщили в «Казпочте.

Кроме того, меморандум предусматривает возможность обмена почтой.

«В результате переговоров стороны решили создать проектную группу, в которую войдут представители обеих компаний, для исследования всех потенциальных возможностей более тесного сотрудничества почтовых операторов Казахстана и Германии», — добавили в пресс-службе.

По мнению генерального секретаря PostEurop Ботонд Сжебени, Казахстан демонстрирует высокий уровень развития почтовых услуг и значительный рост сектора электронной коммерции.

«Казпочта» сегодня работает на полную мощность и показывает замечательные результаты. Когда страна имеет такую огромную территорию, это порождает и высокие требования к используемой технике. Также у Казахстана есть все шансы стать золотым мостом между западом и востоком, осуществляя транзит грузов через свою территорию», — сказал Сжебени.