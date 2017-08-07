Мастер спорта РК по академической гребле рассказала о предстоящих соревнованиях и о подготовке к ним

Светлана Германович — мастер спорта международного класса по академической гребле — в прямом эфире рассказала про свою спортивную карьеру novoetv.kz.



Спортсменка занимается греблей около 16 лет. Начинала с плавания. Затем мама Светланы предложила ей сходить на секцию по академической гребле. После того, как наша героиня с подругой начали наниматься этим видом спорта, её заметила тренер и забрала к себе.

Светлана признается, что начинать было сложно, да и этот вид спорта технически тяжелый: вначале спортсменов учат сидеть в лодке, потом правильно держать весла. Дистанция в академической гребле — 2 км.

Спортсменка выступает на соревнованиях одна и в команде от 2 до 8 человек. По её словам, везде тяжело, хотя в командных соревнованиях психологически проще, потому что есть командная поддержка, а когда ты один, то нужно бороться не только с соперником, но и с собой.

Светлана тренируется на Самаркандком водохранилище, которое находится в Темиртау. Тренировки проходят дважды в день и длятся от 2 до 2,5 часов. Вначале гребцы «ходят» по воде, а потом выполняют упражнение на суше. Зимой тренировки проходят в спортзале: спортсмены играют в баскетбол, ходят в бассейн и на лыжах.

По словам нашей гостьи, чтобы заниматься греблей, нужно быть сильным физически.

Последнее соревнование, участие в котором приняла Светлана — это Чемпионат Казахстана, который проходил в Темиртау.

Академическая гребля — это сезонный вид спорта. Спортсмены могут проверить свои силы летом, весной и в начале осени. Зимой тоже есть чемпионаты, которые называются «Concept» — соревнование на гребном тренажере. По словам гостьи, они труднее: соревноваться нужно в помещении, никакого движения нет, все время нужно смотреть на компьютер.

Самый лучший результат Светлана Германович показала на азиатских играх в Корее — там она выиграла серебро.

Кстати, Светлана прошла отбор для Олимпийских игр, который был на основе соревнований. Из всех спортсменов выбрали пять девушек, из которых она заняла 4 место. Когда спортсменка узнала, что выиграла, усталость как рукой сняло.

Сейчас Светлана Германович готовится к Чемпионату Азии, который пройдет в Таиланде в начале сентября 2017 года.

Когда гребцы выезжают на чемпионаты и соревнования, с собой они берут только весла, лодки арендуют на месте. И под каждую лодку нужно «настроиться», но она редко влияет на победу. На серьезных соревнованиях, к примеру, Олимпийских, спортсменам предоставляют лучшие лодки. Как сказала Светлана, таким спортсменам, как она, выдают лодки попроще.

Академической греблей может заниматься каждый, и каждый может добиваться хороших результатов, самое главное — желание. Самое сложное, на взгляд Светланы, в академической гребле — это ходить на тренировки каждый день, тратить свои силы, даже если что-то не получается — пытаться и пытаться.

Если бы у Светланы был выбор заняться другим видом спорта, то она все равно бы не бросила академическую греблю, только совмещала ее с другим видом спорта. Например, кроссфитом.

У Светланы есть сын, которому 4 года. Академическая гребля — это возрастной вид спорта. Лучше идти туда лет с 13-14, а до этого лучше всего заниматься плаванием, потому что оно очень хорошо развивает тело.

«Мы с сыном потихоньку пробуем разные виды, пока что ему ничего не подошло. Но пока рановато что-то выбирать. Но плавание ему нравится», — сказала Светлана.

Мы желаем спортивных успехов Светлане Германович, чтобы со всех предстоящих соревнований она привозила только призовые места!