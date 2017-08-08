ЮНИСЕФ проведет масштабный хакатон в Астане

ЮНИСЕФ проведет масштабный хакатон, приуроченный к ЭКСПО-2017.

В Астане детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 18 и 19 августа проведут хакатон на тему “Инновации для детей в городской среде” на площадке ЭКСПО-2017.

Дети в городах подвергаются дополнительным рискам здоровью, безопасности и

полноценному развитию из-за недостаточного доступа к чистой воде и санитарным условиям,

небезопасного транспорта, недостаточных услуг здравоохранения и образования, слабой

готовности к чрезвычайным ситуациям, загрязнения воздуха и неравного доступа к навыкам

21 века.

Темы, которые обсудят на Хакатоне:

1. Отсутствие доступа к чистой воде и санитарии.

2. Небезопасный и недоступный транспорт.

3. Недостаточные услуги здравоохранения и образования.

4. Слабая готовность к природным бедствиям и реагирование.

5. Загрязнение воздуха.

6. Неравный доступ к получению навыков 21 века.

Более подробную информацию про хакатон на тему “Инновации для детей в городской среде” можно найти на сайте.

Хакатон — крупномасштабное мероприятие, в котором компьютерные программисты и

разработчики приложений будут работать вместе над поиском инновационных решений для

улучшения жизни детей в городских условиях.

За дополнительной информацией обращайтесь в информационный отдел Детского фонда ООН:

Зарина Нурмухамбетова + 7 7172 321797 ext 112 znurmukhambetova@unicef.org

Координатор по связям с общественностью

Кенжегалиева Нургуль + 7 7172 321797 ext 135 nkenzhegalieva@unicef.org

Ассистент по связям с общественностью