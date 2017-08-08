ЮНИСЕФ проведет масштабный хакатон в Астане

ЮНИСЕФ проведет масштабный хакатон, приуроченный к ЭКСПО-2017.
В Астане детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 18 и 19 августа проведут хакатон на тему “Инновации для детей в городской среде” на площадке ЭКСПО-2017.
Дети в городах подвергаются дополнительным рискам здоровью, безопасности и
полноценному развитию из-за недостаточного доступа к чистой воде и санитарным условиям,
небезопасного транспорта, недостаточных услуг здравоохранения и образования, слабой
готовности к чрезвычайным ситуациям, загрязнения воздуха и неравного доступа к навыкам
21 века.
Темы, которые обсудят на Хакатоне:
1. Отсутствие доступа к чистой воде и санитарии.
2. Небезопасный и недоступный транспорт.
3. Недостаточные услуги здравоохранения и образования.
4. Слабая готовность к природным бедствиям и реагирование.
5. Загрязнение воздуха.
6. Неравный доступ к получению навыков 21 века.
Более подробную информацию про хакатон на тему “Инновации для детей в городской среде” можно найти на сайте.
Хакатон — крупномасштабное мероприятие, в котором компьютерные программисты и
разработчики приложений будут работать вместе над поиском инновационных решений для
улучшения жизни детей в городских условиях.
За дополнительной информацией обращайтесь в информационный отдел Детского фонда ООН:
Зарина Нурмухамбетова + 7 7172 321797 ext 112 znurmukhambetova@unicef.org
Координатор по связям с общественностью
Кенжегалиева Нургуль + 7 7172 321797 ext 135 nkenzhegalieva@unicef.org
Ассистент по связям с общественностью