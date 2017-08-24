«Лига дворового баскетбола-2017» прошла в Караганде

Вчера в Караганде прошли соревнования — «Лига дворового баскетбола-2017».



Этот проект провели в нашем городе впервые. Участие в нем приняли любительские команды микрорайонов и дворовых клубов города Караганды.

Для этого соревнования реконструировали спортивную площадку Дворца детей и юношества, которая теперь соответствует всем требованиям правил баскетбола.

Летом, в рамках проекта проводили соревнования по баскетболу 3 х 3 (стритбол).

Стритбол — уличный баскетбол, который отличается от обычного баскетбола количеством игроков — их 3, и площадка представляет собой половину обычной площадки для баскетбола с одной корзиной.

Несмотря на то, что подобные соревнования в нашем городе проводили впервые, участие приняло более 100 человек.

Соревнования проводились среди команд юношей и девушек по 2 возрастным группам: 15-17 лет, 18 лет и старше.

В июле-августе месяцах были проведены отборочные турниры по 5-и дивизионам: Н.Город, Юго-Восток, Майкудук, Пришахтинск и Михайловка.

На обновленной площадке ДДиЮ вчера, 23 августа, в 10:00 по итогам отборочных турниров состоялись финальные игры «Лиги дворового баскетбола -2017», в которых приняли участие 40 лучших команд нашего города.

А в 17.00 часов 23 августа прошло торжественное открытие обновлённой спортивной площадки и награждение победителей и призёров «Лиги дворового баскетбола», которое провёл аким Караганды и депутаты городского Маслихата.

По итогам финальных соревнований призёрами городского финала Лиги стали:

В категории юноши 15-17 лет

1 место команда «Драконы»,

2 место: команда «Lipton»,

3 место: команда «Мишки».

В категории юноши 18 лет и старше

1 место: команда шахты имени Кузембаева,

2 место: команда «Кельты»,

3 место: команда «Friends».

В категории девушки 15-17 лет

1 место команда: «Болашақ»,

2 место: команда «Валентина и Ко»,

3 место: команда «СДЮШОР».

В категории девушки 18 лет и старше

1 место: команда «Старушки»,

2 место: команда «Не по регламенту»,

3 место: команда «КРБ».

Лучшими игроками «Лиги дворового баскетбола-2017» стали:

В категории юноши 15-17 лет: игрок команды «Lipton» Терюков Константин,

В категории юноши 18 лет и старше: игрок команды «Кельты» Аленушка Алексей,

В категории девушки 15-17 лет игрок команды: «Болашақ» Майлыбай Асылжан,

В категории девушки 18 лет и старше игрок команды: «Старушки» Цымбалист Екатерина.

Команда-победительница в каждой возрастной категории награждена «Кубком победителя», дипломом и денежным сертификатом на сумму 100 000 тенге.

Команды, занявшие II места, награждены дипломами и денежными сертификатами на сумму 80 000 тенге;

За III места команды награждались дипломами и денежными сертификатами на сумму — 40 000 тенге.

Игроки команд-призеров награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Судейской коллегией в каждой возрастной категории среди команд девушек и юношей определены MVP (лучшие игроки турнира), которые награждены специальными Кубками и дипломами.