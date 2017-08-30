Ко Дню Конституции пожарным Караганды подарили спецмашины и снаряжения

В канун Дня Конституции на территории пожарной части № 17 ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное собрание. На нём заместитель акима области Анатолий Шкарупа вручил спасателям ключи от трёх спецмашин и семь комплектов гидравлических аварийно-спасательных инструментов.

Эта техника и оборудование, общей стоимостью 90 млн тенге, предназначены для Темиртауского, Жезказганского и Актогайского гарнизонов. Всего же на покупку спецмашин и инструментов для подразделений ДЧС из областного бюджета было выделено около 130 млн тенге.

Анатолий Шкарупа от имени руководства области поздравил всех сотрудников Департамента по ЧС и его подразделений, отметив их весомый вклад в минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе сезонных паводков, происшествий на воде, лесных пожаров.

— Мы закупили эту новую технику буквально месяц назад. Два КамАЗа для Жезказганского и Темиртауского гарнизонов, ГАЗ — для Актогайского. В прошлом году были приобретены также два универсальных вездехода «Трэкол», в этом году покупаем ещё автопогрузчик, необходимый в зимнее время. Оснащённость спецтехникой в данный момент составляет 70 процентов. Необходимы ещё инженерная техника, полноприводные КамАЗы. Для решения этого вопроса соответствующие мероприятия проводятся совместно с акиматом области, — рассказал начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев. Он также отметил высокое качество работы сотрудников департамента и его подразделений во время чрезвычайных ситуаций.

На собрании в честь Дня Конституции молодые офицеры получили новые звания, также были вручены ведомственные и степенные медали, грамоты Комитета по ЧС и другие награды. После торжественной части гости могли осмотреть новую технику, также для них провели экскурсию по зданию специализированной пожарной части.