Клубы «Сарыарка» и «Шахтёр» передадут в доверительное управление

В Караганде решён вопрос с приватизацией хоккейного клуба «Сарыарка» и футбольного клуба «Шахтёр». Они будут переданы в доверительное управление с правом последующего выкупа сроком на 5 лет. Сейчас идёт процедура предпродажной подготовки. Об этом сообщил руководитель областного Управления государственных активов и закупок Мурат Кадеков на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Спикер рассказал журналистам о ходе реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг.

Приватизация объектов государственного и квазигосударственного секторов была начата в 2016 году. В Карагандинской области передаче в конкурентную среду подлежат 28 организаций. Из них, в соответствии с графиком, 24 выставлены на 2017 год.

До конца года должна решиться судьба спортивных клубов «Сарыарка» и «Шахтёр». В предыдущие годы их уже выставляли на торги, но покупателей не нашлось.

«Принято решение о передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа сроком на 5 лет хоккейного клуба «Сарыарка» и футбольного клуба «Шахтёр». На сегодня имеется соответствующее постановление акимата области. Ведётся предпродажная подготовка», — сказал Мурат Кадеков.

По его сведениям, уже имеется независимая оценка объектов. Стартовая стоимость ХК «Сарыарка» составит 161 млн тенге. А ФК «Шахтёр» выставят на тендер по передаче в доверительное управление за 1 000 тенге.

«Поясню, почему 1 000 тенге. Оценочная стоимость — 208 млн тенге, но у клуба имеется кредиторская задолженность, которую победитель тендера обязан погасить», — прокомментировал руководитель управления.

Недавно состоялась продажа ТОО «Волейбольный клуб «Караганда». С третьей попытки спортивный клуб ушёл в частные руки за 2,4 млн тенге.

Вместе с тем, мини-футбольный клуб «Тулпар» подлежит ликвидации. По результатам трёх торгов никто не изъявил желания стать его владельцем.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.