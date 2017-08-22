Каркаралинский историко-краеведческий музей привез свои экспонаты в Караганду

В Областном историко-краеведческом музее сегодня открылась выставка «Қарқаралы — қасиетті өлкем».

«19 августа мы отметили 350-летие Каз дауысты Казыбек бия. На этой выставке представлены документы и письма, которые он в своё время сам лично адресовал Западно-Сибирскому генерал-губернатору. Также здесь вы сможете увидеть фотоматериалы и документы о Кояндинской ярмарке. Это очень известная ярмарка, её можно назвать Шёлковым путём нашего региона», — рассказал на открытии выставки директор Областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмаганбетов.

Посетители могут увидеть разделы с экспонатами и информацией о героях и известных людях — уроженцах Каркаралинского края. Среди них первый космонавт Тохтар Аубакиров, Герой Советского Союза Мартбек Мамраев, Народный артист Калибек Куанышбаев, часть экспозиции посвящена Казыбеку Келдибекулы. В экспозиции представлены их личные вещи и документы.

На выставке демонстрируется и ювелирная коллекция музея. Автор украшений — мастер-зергер Нургабден Дуйсенкулов.

Каркаралинский историко-краеведческий музей был основан 7 ноября 1977 года. Сейчас он имеет два филиала — в селе Акжол и в Егиндыбулаке.

Выставка «Қарқаралы — қасиетті өлкем» продлится до 28 августа в Областном историко-краеведческом музее по адресу: ул. Ерубаева, 38. Вход бесплатный.