Карагандинский школьник занял второе место в международной олимпиаде

Карагандинский школьник завоевал серебро в Международной олимпиаде по физике в Индонезии.

Серебряную медаль в ежегодной Международной олимпиаде по физике завоевал выпускник «Білім-инновация лицей №1» Темирлан Амангельдинов.

Международная олимпиада по физике (IphO), в которой приняли участие более 400 человек из 88 стран, прошла в городе Джокьякарта в Индонезии.

Олимпиада состояла из двух туров. В первом, практическом, нужно было определить скорость диффузии с помощью стакана воды, соли и лазера, а также собрать сейсмограф из нескольких магнитов и карандашного стержня.

«Второй тур был теоретическим. Нужно было решить три задачи. Первая была про гравитацию, вторая — про вулканы, а третья — о черной дыре. Они были довольно сложные, но я справился», — рассказывает Темирлан.

Благодаря своим знаниям Темирлан получил образовательный грант в одном из университетов Южной Кореи и поступил на инженерный факультет.

» Первый год будет ознакомительным. Предстоит определиться с дальнейшей специализацией. Но, думаю, все равно она будет связана с физикой», — объяснил Темирлан.

Несмотря на то, что победа в престижной олимпиаде дает Темирлану шанс на поступление во многие зарубежные вузы, он сообщил, что уже определился с выбором и готовится к поездке в Южную Корею.