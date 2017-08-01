Карагандинские писатели и поэты могут принять участие в литературном конкурсе

Поэтов и писателей приглашают принять участие в литературном конкурсе имени Акселеу Сейдимбекова.

В Карагандинской области объявлен литературно-творческий конкурс, в котором могут участвовать молодые казахские и русскоязычные поэты, писатели и мастера публицистики.

Конкурс проводится в рамках проекта «Туған жер» и посвящен 100-летию движения «Алаш» и 75-летию со дня рождения видного этнографа, писателя, публициста, литературоведа Акселеу Сейдимбекова.

Принять участие могут кандидаты в возрасте от 16 до 35 лет. Произведения не должны быть ранее опубликованными в литературных журналах и представленными в других конкурсах.

Победитель и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и денежными призами.

Конкурсант, особо отличившийся в одном из указанных жанров, получит специальный приз имени Акселеу Сейдимбекова — 100 000 тенге. Приз за первое место составляет 60 000 тенге, за второе — 50 000 тенге, за третье — 30 000 тенге.

Организаторы конкурса — Управление по развитию языков Карагандинской области.

Конкурсные произведения принимаются (в электронных и бумажных вариантах) до 15 сентября в Управлении по развитию языков Карагандинской области (100008, г. Караганда, ул. Гоголя, д.34, тел.: 567476, 569348 (факс), электронный адрес: b.altynbek@karaganda-region.gov.kz).

Положение о конкурсе.