Карагандинские школьники завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде

Школьники Караганды завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде «Туймаада», передает 24.kz.

Интеллектуальное соревнование по естественно-математическим дисциплинам традиционно проходило в Якутии. В 2017 году в олимпиаде общее число участников дошло до 145, это школьники из Казахстана, России, Румынии, Сингапура и Индонезии.

9-классники Олжас Нурпеисов и Ерслан Абабаев из лицея-интерната «Бiлiм-инновация» №1 Караганды заняли призовые места по химии. Теперь школьники намерены сделать свои открытия в этой области.

«Очень интересно совместить информационные технологии и химию. Довольно интересно это будет попробовать. То есть писать программы, что, например, прошла реакция между какими-то веществами. В основном химия — это расчет. Этот расчет будет по программе», — поделился Ерслан.

А мы желаем новых успехов и невероятных открытий ребятам!