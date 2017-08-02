Карагандинские полицейские заняли первое место на чемпионате МВД

Полицейские Карагандинской области заняли первое место на чемпионате МВД и первенстве физкультурно-спортивного общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия, передает МИА «Казинформ».

Ежегодный чемпионат МВД и первенство физкультурно-спортивного общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия среди правоохранительных органов, силовых и специальных структур прошел в Усть-Каменогорске. Соревнование проводилось в рамках программы VI Спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Следователь Ново-Майкудукского отдела полиции УВД Караганды Лаура Абыжанова стала лучшей в скорострельной стрельбе из пистолета среди полицейских Казахстана, передает корреспондент

Лаура за 8 секунд достала из кобуры пистолет и с разворота поразила три мишени в скорострельной стрельбе. Лучшим автоматчиком в скорострельной стрельбе в Казахстане стал тоже карагандинский полицейский Нариман Сыздыков, и самым результативным стрелком признан подполковник полиции из Караганды Ерхан Жанпеисов.

«Я произвел 30 выстрелов в мишень, набрав 261 очко. Кроме того, за 100 секунд должен был преодолеть 100 метров полосы с препятствиями (яма, ров, бревно), и параллельно выпустить 12 пуль в мишень с 50 метров», — рассказал Ерхан Жанпеисов.

Торжественное закрытие соревнований состоялось во дворце единоборств. Участников приветствовали начальник управления спорта центрального совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николай Князев, заместитель начальника департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области, полковник полиции Ерлан Жумадилов.

Эти соревнование посвящены выставке «ЭКСПО 2017», проходящей в эти дни в Астане. В первенстве спартакиады ФСО «Динамо» принимали участие сборные команды МВД, министерства обороны, комитета по ЧС МВД, Национальной гвардии, пограничной службы КНБ, комитета уголовно-исполнительной системы МВД и управления специализированной службы охраны.

За республиканское первенство в системе органов внутренних дел боролись 16 команд из всех областей. Этим соревнованиям предшествовали региональные состязания во всех подразделениях МВД, а также и в других силовых и специальных структурах с целью выявления лучших стрелков. Судейская бригада, обслуживающая соревнования, была укомплектована квалифицированными судьями высшей национальной категории.

Соревнования по стрельбе проходили четыре дня на полигоне войсковой части Министерства обороны в пригородном поселке Ахмирово.

Участники стреляли из пистолета Макарова и в двух — из автомата Калашникова.

Участники чемпионата продемонстрировали судейской коллегии навыки стрельбы из автоматов и пистолетов в нескольких упражнений. Кроме того, спортсмены демонстрировали умения стрельбы не только из положения, стоя, но и после выполнения физических упражнений: бега, прохождения полосы препятствий.

По итогам чемпионата были определены победители и призеры. В спартакиаде «Динамо» третье место заняла команда МВД, серебряным призером стала команда управления специализированной службы охраны. Первенство досталось пограничной службе КНБ. Среди территориальных подразделений МВД первое место занял ДВД Карагандинской области место, ДВД Жамбылской области — 2 место, ДВД Алматы — 3 место.