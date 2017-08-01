Карагандинская область приняла участие в ярмарке в Астане

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в столице в минувшие выходные. Карагандинскую область на ней представили более 40 предприятий и крестьянских хозяйств.

Наши фермеры продавали мясо, молоко, кумыс, сыры, рыбу, колбасы и многое другое. За два дня наши земляки продали: 58,6 тонн мяса, 16 тонн молочной продукции, 3 тонны рыбы, 6 тонн колбасных изделий и 250 000 куриных яиц.

Все это столичные жители могли купить по сниженным ценам: килограмм говядины в среднем стоил 1250 тенге, килограмм копченой колбасы 1350 тенге, десяток яиц первой категории – 170 тенге. Домашнюю сметану и творог продавали за 1100 тенге и 700 тенге соответственно. За килограмм домашнего сливочного масла просили 1400 тенге.