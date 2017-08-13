Карагандинская группа STEPPEFISH! в гостях у программы «Три Товарища»

Пятничное утро завершила группа STEPPEFISH!, участники которой рассказали о себе и исполнили песни в прямом эфире, передает novoetv.kz.



В группе, которая в октябре отпразднует свою первую годовщину, четыре человека: Айгерим Дуйсенбекова – вокалистка, играет на гитаре, пишет текст и музыку к песням, которую позже аранжируют всей группой, Глеб Терлецкий – басс и клавиши этой группы, Павел Дельдеров – виртуозно играет на гитаре, и ритм группы STEPPEFISH! – барабанщик Сергей Емакин .

Первые участники этой группы – Айгерим и Глеб: самый младший участник Павел присоединился к музыкантам в марте, а Сергей – в июне. Полным составом ребята успели дать много концертов и отправиться в первое турне!

Первый тур группы STEPPEFISH!, который начался 10 июня, состоял из трех городов: Алматы, Бишкек и Астана. Как сказали музыканты в прямом эфире, решение отправится в турне пришло за 15-20 минут. Вначале группу позвали на фестиваль в Алмату, затем Глеб предложил заехать в Бишкек, потому что там их очень ждали, а затем, музыканты позвонили в Астану и договорились выступить там.



Но, не так гладко проходила подготовка к первому туру. За неделю до выступления барабанщик группы сказал, что не сможет поехать с ними. Тогда-то и вспомнили про Сергея Емакина: 2 минуты уговоров и неделя упорных репетиций – так в группе STEPPEFISH! появился новый барабанщик.

До создании этой группы Айгерим была участницей музыкального дуэта, но даже после его распада вокалистка мечтала о новой группе, в которой были бы барабаны, бас и электро- гитары.

«Айгерим рассказывала, что они выступали с Альмирой. Я увидел их выступление, и мне очень понравилось. Мы тогда презентовали выставку, и я захотел, чтобы они сыграли на открытие выставки . Я тогда совершено не знал Айгерим. Написал ей, что они классно играют, и предложил сыграть на выставке. Они согласились, вот так и познакомились . Потом поддерживали связь, переписывались , встречались на различных концертах , а потом начали играть в еще одном музыкальном проекте»,- рассказал Глеб про знакомство с Айгерим.

У нового состава группы есть песня, которую слушатели могут не только услышать, но и увидеть клип. Она называется «Отель».

«Я сидела в комнате, на кровати, и на гитаре нажала какой-то аккорд, ну это был «соль». И вот родилась первая строчка, потом вторая ,третья, четвертая… и так пошло. Эта песня основана на реальных событиях. Только на самом деле я заселялась в хостел, это был не отель. Это было в Лас-Вегасе в 2013 году и спустя года три, я написала эту песню, и передала то, что видела»,— рассказала Айгерим про песню «Отель».

У музыкантов группы STEPPEFISH! в мечтах поехать в тур по всему миру. А вот программа «Три Товарища» устроила виртуальное турне этой группы по всему Казахстану для зрителей ТК «Новое Телевидение»!