Карагандинская группа STEPPEFISH — «Отель»

В прямом эфире программы «Три Товарища» на «ТЕКС Радио» и ТК «Новое телевидение» карагандинская группа STEPPEFISH исполнила свою песню «Отель».

Айгерим Дуйсенбекова – вокалистка и автор текста и музыки — рассказала, что слова этой песни навеяны воспоминаниями о поездке в Лас-Вегас 2013 года.