Карагандинская группа STEPPEFISH — «Отель»
Корреспондент
6 часов назад
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"Отель" STEPPEFISH Айгерим Дуйсенбекова барабаны вокал гитара Глеб Терлецкий группа караганда музыка Павел Дельдеров Сергей Емакин творчество 2017-08-14
В прямом эфире программы «Три Товарища» на «ТЕКС Радио» и ТК «Новое телевидение» карагандинская группа STEPPEFISH исполнила свою песню «Отель».
Айгерим Дуйсенбекова – вокалистка и автор текста и музыки — рассказала, что слова этой песни навеяны воспоминаниями о поездке в Лас-Вегас 2013 года.
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