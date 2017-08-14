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Карагандинская группа STEPPEFISH — «Отель»

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 6

В прямом эфире программы «Три Товарища» на «ТЕКС Радио» и ТК «Новое телевидение» карагандинская группа STEPPEFISH исполнила свою песню «Отель».

Айгерим Дуйсенбекова – вокалистка и автор текста и музыки — рассказала, что слова этой песни навеяны воспоминаниями о поездке в Лас-Вегас 2013 года.

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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