Карагандинцы вскрыли машину, чтобы спасти оставленного на жаре ребенка (Видео)

Полицейские в Караганде возле центрального рынка взломали машину и спасли ребенка, который задыхался от жажды.

Сотрудников полиции вызвали прохожие, увидев, что ребенок стучит в окно в автомобиле «Мерседес» и плачет. Не раздумывая, полицейские вскрыли транспорт и вытащили двухлетнего мальчика. Малыша завели в здание торгового дома и напоили водой. До возвращения родителей сотрудники полиции и прохожие развлекали мальчика, который не переставал плакать.

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, с родителями ребенка проведена профилактическая беседа.

«Родителям ребенка объяснили, что оставлять детей в салоне без присмотра недопустимо. По словам родителей, они ушли на рынок ненадолго, а ребенок тем временем спал. В ходе беседы с сотрудниками ювенальной полиции они признали вину и пообещали впредь не подвергать здоровье ребенка риску», — сообщил Бакытжан Кудияров.