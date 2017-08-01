Какая погода ожидает карагандинцев в августе

Наступил последний месяц лета. Какую погоду он принесет в Караганду, рассказали синоптики Gismeteo.

4 августа возможны дожди, +26-29, переменная облачность. Следующие 3 дня в Караганде будет солнечная погода без осадков, до 31 градуса со знаком плюс.

По предварительным данным, в августе на территории Караганды сохранится теплая погода, столбики термометров опустятся по сравнению с июльской жарой в среднем до +20 +25. Однако, не обойдется без осадков: так, с 10 по 18 августа возможны кратковременные дожди и грозы.

В целом, погода будет умеренно теплой, малооблачной, в пределах нормы.