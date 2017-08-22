Санаторий Жосалы

Как в Караганде отпразднуют День Шахтера

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 8

День Шахтера отмечают в последнее воскресенье августа. Какие мероприятия ожидают карагандинцев, читайте ниже.

— Полумарафонский пробег, соревнования среди команд шахт УД АО «АМТ» по массовым видам спорта пройдет 26 августа в ЦПКиО. Начало в 9:30.

Открытые городские турниры по стритболу, мини-футболу, шашкам, тогызкумалаку и настольному теннису пройдет 26 августа в 10:00. Посоревноваться можно будет в ЦС «Шахтер».

— Еще одно спортивное мероприятие будет длится два дня — Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд. Турнир пройдет 26 и 27 августа в 11:00 на  ЦС «Шахтер».

— На Центральной сцене ЦПКиО можно будет увидеть конкурс профессионального мастерства «Көмір батыры». Мероприятие запланировано на 26 августа 11.00 часов утра.

26 августа пройдет важное событие для всех фанатов Виктора Цоя! Торжественное открытие аллеи и художественной композиции, посвященных этому музыканту пройдет в 12:00 на аллеи на улицы Олимпийской.

 Праздничная программа «Кеншілер еңбегіне данқ пен құрмет!» с участием российской группы «Спортлото» и концертного объединения им. К. Байжанова пройдет 26 августа в 18 : 00. Концерт будет на Центральной сцене ЦПКиО.

— Во Дворце культуры Горняков 26 августа в 19:00 пройдет концерт «Все песни группы «Кино» в исполнении группы «Солнечные дни» (Москва – Екатеринбург).

— В сам день праздника в 11:00 — открытие двора по ул. Строителей, 19.

— Посмотреть праздничную концертную программу «Героям наших будней – Горнякам!» можно будет 27 августа в 11:00 в  ДК «Железнодорожников».

— В ДК «Молодежный» 27 августа пройдет праздничная программа «Шахтёрская Караганда – город доблести и мужества». Начало в 12:00.

Сквер ДК «Нового Майкудука» торжественно откроют 27 августа в 12:00.

— Театрализованный концерт «Кеншілер даңқы- асқақ мәңгі» можно будет увидеть в ДК «Нового Майкудука». Начало 27 августа в 12:00.

—  Проверить свои силы можно будет в шахматно-шашечном турнире с участием жителей и ветеранов клуба 27 августа в 12: 00. Соревнования пройдут по следующим адресам: ДПК «Мир» (пр. Бухар жырау, 96), ДПК «Арман» (16-5-77), ДПК «Жігер» (мкр. Голубые пруды, 13).

— Чествование шахтёрских династий «У нашего рода общее дело». Мероприятие будет в ДК «Молодежный» 27 августа в 13:00.

— В День праздника на набережной ЦПКиО продет музыкальный конкурс «Тебе пою Караганда!». Начало в 15:00.

— Яркое и смешной событие пройдет 27 августа в 19:00 на Набережной ЦПКиО — КВН и ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды».

— А долгожданный праздничный салют будет 27 августа в 23:30  на набережной ЦПКиО.

-На следующий день после праздника, 28 августа, пройдет благотворительный концерт при участии коллективов города, посвященный памяти Виктора Цоя. Начало в 19:00 на Аллее на улице Олимпийской.

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Автор: Корреспондент

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