Как в Караганде отпразднуют День Шахтера

День Шахтера отмечают в последнее воскресенье августа. Какие мероприятия ожидают карагандинцев, читайте ниже.

— Полумарафонский пробег, соревнования среди команд шахт УД АО «АМТ» по массовым видам спорта пройдет 26 августа в ЦПКиО. Начало в 9:30.

— Открытые городские турниры по стритболу, мини-футболу, шашкам, тогызкумалаку и настольному теннису пройдет 26 августа в 10:00. Посоревноваться можно будет в ЦС «Шахтер».

— Еще одно спортивное мероприятие будет длится два дня — Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд. Турнир пройдет 26 и 27 августа в 11:00 на ЦС «Шахтер».

— На Центральной сцене ЦПКиО можно будет увидеть конкурс профессионального мастерства «Көмір батыры». Мероприятие запланировано на 26 августа 11.00 часов утра.

— 26 августа пройдет важное событие для всех фанатов Виктора Цоя! Торжественное открытие аллеи и художественной композиции, посвященных этому музыканту пройдет в 12:00 на аллеи на улицы Олимпийской.

— Праздничная программа «Кеншілер еңбегіне данқ пен құрмет!» с участием российской группы «Спортлото» и концертного объединения им. К. Байжанова пройдет 26 августа в 18 : 00. Концерт будет на Центральной сцене ЦПКиО.

— Во Дворце культуры Горняков 26 августа в 19:00 пройдет концерт «Все песни группы «Кино» в исполнении группы «Солнечные дни» (Москва – Екатеринбург).

— В сам день праздника в 11:00 — открытие двора по ул. Строителей, 19.

— Посмотреть праздничную концертную программу «Героям наших будней – Горнякам!» можно будет 27 августа в 11:00 в ДК «Железнодорожников».

— В ДК «Молодежный» 27 августа пройдет праздничная программа «Шахтёрская Караганда – город доблести и мужества». Начало в 12:00.

— Сквер ДК «Нового Майкудука» торжественно откроют 27 августа в 12:00.

— Театрализованный концерт «Кеншілер даңқы- асқақ мәңгі» можно будет увидеть в ДК «Нового Майкудука». Начало 27 августа в 12:00.

— Проверить свои силы можно будет в шахматно-шашечном турнире с участием жителей и ветеранов клуба 27 августа в 12: 00. Соревнования пройдут по следующим адресам: ДПК «Мир» (пр. Бухар жырау, 96), ДПК «Арман» (16-5-77), ДПК «Жігер» (мкр. Голубые пруды, 13).

— Чествование шахтёрских династий «У нашего рода общее дело». Мероприятие будет в ДК «Молодежный» 27 августа в 13:00.

— В День праздника на набережной ЦПКиО продет музыкальный конкурс «Тебе пою Караганда!». Начало в 15:00.

— Яркое и смешной событие пройдет 27 августа в 19:00 на Набережной ЦПКиО — КВН и ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды».

— А долгожданный праздничный салют будет 27 августа в 23:30 на набережной ЦПКиО.

-На следующий день после праздника, 28 августа, пройдет благотворительный концерт при участии коллективов города, посвященный памяти Виктора Цоя. Начало в 19:00 на Аллее на улице Олимпийской.