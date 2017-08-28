Как в Караганде отметят День Конституции РК

День Конституции Республики Казахстан отмечается 30 августа, в день её принятия на общенациональном референдуме в 1995 году. В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности. А мы расскажем, что ожидает карагандинцев в этом году.
- Открытие дворовых территорий после проведения ремонтных работ в рамках реализации программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». Начало 30 августа в 12:00. Мероприятие пройдет в 19 мкр. (дворы домов №№48,50,51,52).
- Соревнования по национальным конным видам спорта и тоғызқұмалақ пройдет 29 августа в 11:00. Посмотреть это можно будет на конно – спортивной базе ДЮСШ «Кайрат» (ул. Штурманская, 1 а).
- В ДПК «Арман» (16 мкр., дом №5) 29 августа в 15:00 в состоятся соревнования по национальным видам спорта.
- Фестиваль «Двор, в котором я живу» пройдет в ДПК «Восток» (мкр. Восток – 2,дом №17). Начало 29 августа в 16:00.
- В рамках празднования 350- летия великого оратора Казыбек би встреча автокаравана «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: Бабаларға тағзым!».Церемония возложения цветов к памятнику Казыбек би будет 30 августа в 11:00.
- Торжественное открытие сквера по пр. Бухар журау, 32/2 пройдет в сквере КГП «Карагандинский академический театр музыкальной комедии». Начало 30 августа в 11:00.
- Соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, пройдет в сам день праздника в ДЮСШ (21 мкр.). Начинаются соревнования в 11:00.
- Открытие памятного знака «Караганда – центр Евразии» будет 30 августа в 12:00 на набережной ЦПКиО.
- Праздничное мероприятие «Ата Заң тұрақтылығы – Қазақстан тұрақтылығы» пройдет на набережной ЦПКиО. Начало 30 августа в 12:30.
- Рок – фестиваль «Жастар әлемі» пройдет в День Конституции РК. Фестиваль будет 30 августа в 14:30 на набережной ЦПКиО.
- 30 августа в 12:00 можно будет увидеть праздничную программу «Жаса, Казақстан!». Программу покажут на площади ДК «Молодежный».
- На площади ДК «Железнодорожников» 30 августа в 12:00 будет праздничная программа «Айбарлы асқар елді асқақтатар Ата Заң».
- Арт – акция «Конституция, ата заңым-ардағым» будет 30 августа в 12:00. Акцию можно увидеть на сквере ДК » Нового Майкудука».