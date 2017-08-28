Как в Караганде отметят День Конституции РК

День Конституции Республики Казахстан отмечается 30 августа, в день её принятия на общенациональном референдуме в 1995 году. В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности. А мы расскажем, что ожидает карагандинцев в этом году.



Открытие дворовых территорий после проведения ремонтных работ в рамках реализации программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». Начало 30 августа в 12:00. Мероприятие пройдет в 19 мкр. (дворы домов №№48,50,51,52).