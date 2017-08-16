К грандиозному празднованию 350-летия Казыбек би готовятся в Карагандинской области

Во время рабочей поездки в поселок Егиндыбулак глава региона Ерлан Кошанов ознакомился с планом мероприятий, которые готовят к празднованию дня рождения бия и оратора.

По сведениям пресс-службы акимата области, в его честь возведена стела. С торжественного открытия именно этого объекта начнется празднование юбилея.

«Я очень рад, что жители Егиндыбулака так основательно готовятся к празднованию 350-летия нашего великого предка, — сказал Ерлан Кошанов. — Это знаменательное событие имеет важное значение не только для жителей Каркаралинского района и Карагандинской области, но и для всех казахстанцев. Мы все должны внести вклад в подготовку праздника, чтобы он прошел на высоком уровне».

Казыбек Кельдибекулы — великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».

Празднование 350-летия начнется 19 августа в селе Егиндыбулак Каркаралинского района. Будет установлен целый городок из сотни белоснежных юрт. Мероприятия начнутся с возложения цветов у памятника Казыбек би и чтения Корана. Ожидается прибытие высокопоставленных гостей, в том числе государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой. Зрители смогут увидеть праздничный концерт и принять участие в спортивных состязаниях.

В этот же день стартует автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!». На семи автомобилях 28 участников проедут через Каркаралинск, Бухар-Жырауский, Жанааркинский и Улытауский районы, а также через города Жезказган, Кызылорду, Туркестан, Ташкент, Навои, Шымкент, Тараз, Балхаш, Актогайский и Шетский районы. Финишируют в Караганде 30 августа.

20 августа во дворце культуры горняков в Караганде пройдет международный айтыс с участием акынов из Монголии, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Традиционное празднование продолжится спортивными состязаниями по қазақ күресі, скачками.

Победителям соревнований организаторы приготовили в качестве призов автомобили, мотоциклы, квадроциклы, бытовую технику.

«Празднование 350-летия Казыбек би на этом не закончится. В течение еще трех месяцев планируется проведение различных международных конференций, республиканского конкурса жыршы-термеши, подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, посещение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи официальной делегацией Карагандинской области, поминальный ас. Ожидается премьера спектакля «Казыбек би» Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина, торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на которой представят чапан Қаз дауысты Қазыбек би, а также издание книги в двух томах. Состоится премьера документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое», — рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.