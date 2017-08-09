Исторические места посетили прокуроры Сатпаева

Прокуроры Сатпаева посетили исторические места и запустили марафон «Туған жер», передает МИА «Казинформ».

От мавзолея Домбаул да мавзолея Жошы хана передвигались на велосипедах и преодалели 6 км.

«Коллектив прокуратуры провел велопробег в рамках государственной программы «Туған жер» с целью ознакомления с историческими памятниками нашего региона», — рассказал глава прокуратуры Сатпаева Жанкозы Накишев.

Прокуроры установили по пути следования от дороги Сатпаев-село Малшыбай до мавзолея Жошы хана знаки-указатели для ориентирования туристов в степи.

«Теперь любой желающий без сопровождения может найти дорогу до исторических объектов, не блуждая по степным дорогам. Целью наших мероприятий является укрепление патриотического и корпоративного духа коллектива. Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» указывает, что «патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям — это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов», — сказал Жанкозы Накишев.

Мавзолей Жошы хана находится в 50 километрах от города Сатпаева. По преданию, в мавзолее похоронен старший сын великого полководца Чингиз-хана — Джучи (1184-1227 годов), возглавлявшего «Золотую Орду». Мавзолей Домбаул, расположенный в 6 километрах от мавзолея Жошыхана, является одним из древних памятников Казахстана доисламского периода VII-X века.

Считается, что памятник построен во времена гуннов, в честь великого воина и музыканта кобызшы Домбаула. Это малая часть из более 300 памятников республиканского значения, расположенных на территории Улытауского района. Улытау является эпицентром кочевой культуры и степной цивилизации. Здесь проходили великие события национальной истории, связанные с образованием казахского ханства и государственности.

«Мы запускаем марафон «Туған жер». В данном марафоне необходимо рассказать о своем крае и достопримечательностях, где вы работаете и живете! Присоединяйтесь!», — призвал казахстанцев глава прокуратуры Жанкозы Накишев.