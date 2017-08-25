Иностранец вложил деньги в ремонт дорог Егиндыбулака

В ремонт дорог Егиндыбулака по призыву Карипбека Куюкова вложил деньги американец, передает МИА «Казинформ».

Свою картину Карипбек Куюков выставлял на продажу для того, чтобы вырученные деньги передать на счет для пожертвований, открытый местным акиматом для улучшения инфраструктуры села Егиндыбулак.

«Купил мою картину гражданин США. Он был в Астане в командировке и узнал о моем объявлении, которое я давал в социальных сетях. Внимательно выслушал мою историю о Егиндыбулаке и проникся тем, что я хочу помочь своей малой родине. Он сам отыскал меня, связался со мной и пожелал купить мое произведение», — рассказал Карипбек Куюков.

Ту картину, которую выставил на продажу художник, американец попросил заменить на картину «Полет».

«Он выбрал другую картину и тут же отдал мне 100 000 тысяч тенге. Я перевел деньги на счет для пожертвований по улучшению инфраструктуры села перед празднованием 350-летия Казыбек би». Мне так обидно, что никто из казахстанских бизнесменов не приобрел мою картину. Не столько ценна картина, сколько цель ее реализации — помочь селу, моей малой родине Егиндыбулаку. Пусть я не Пикассо, но я рисую ртом. Это тоже нелегкий труд. Я не просил о благотворительности для моего села. Я предлагал купить результат своего труда», — говорит Карипбек Куюков.

У Карипбека Куюкова есть награда «Құрмет», он является почетным послом проекта АТОМ, который был создан по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, активный участник антиядерного движения «Невада-Семей».

Напомним, в июне Карипбек Куюков написал сообщение в социальных сетях следующего содержания: «Я уроженец села Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области. Там столько проблем, которые нужно срочно решать. В зимние месяцы добраться до Егиндыбулака сложно — дороги заносит снегом. Летом дороги разбиты. Я от имени жителей моего многострадального района хотел бы внести свою лепту в развитие инфраструктуры».