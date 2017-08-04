Гранты для обучения сельских учителей будут выдавать в Карагандинской области

В Карагандинской области будут выдавать гранты для обучения будущих сельских учителей.

По словам Мираса Куттыбая, трудоустройство — сегодня наиболее актуальный вопрос. С 2009 по 2016 годы в Карагандинской области по программе «С дипломом в село» трудоустроены 2 215 молодых выпускников вузов. В этом году — всего 78 человек. Ерлан Кошанов подчеркнул, что это очень мало.

«Я часто езжу в районы и вижу, что там везде не хватает кадров. Почему бы не трудоустроить молодежь? Это обязательно надо решить. Не так давно был подписан новый закон в сфере образования, согласно которому акимы смогут выделять свои гранты на обучение молодым людям. В этом году бюджет уже утвержден, а со следующего года студенты смогут получать эти гранты. И потом, получив диплом, должны будут отработать в своем родном селе»,- сказал аким Карагандинской области.

В Карагандинской области сейчас не хватает около 1 000 преподавателей.

Сумма, выделяемая из областного бюджета, будет покрывать порядка 300 образовательных грантов. Это учителя физики, химии, биологии и многих других предметов. Участники программы после окончания обучения должны будут отрабатывать диплом в обязательном порядке. Чтобы у ребят, ко всему прочему, не возникло проблем с жильем, их отправят работать в родные села»,- сказал руководитель Управления образования Асхат Аймагамбетов.

На сегодня в Карагандинской области проживают 304 269 человек в возрасте до 29 лет. Из них в сельской местности — 75 536 молодых людей.