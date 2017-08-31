Госслужащие Караганды дали присягу на верность

Присягу на верность служения народу дали госслужащие Караганды, передает МИА «Казинформ».

Стало традицией в канун больших и важных государственных праздников проводить церемонию принятия присяги молодыми государственными служащими.

В акимате Караганды в рамках празднования Дня Конституции на верность народу и государству присягнули три молодых специалиста.

«Они уверенно выдержали тесты и испытательный срок. Это Даулет Маханов из городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог, Айжан Жакупова и Лейла Тусупбаева из отдела экономики и финансов Караганды», — сообщили в пресс-службе акимата города.

Их поздравили коллеги и старшие товарищи, пожелали с честью нести звание государственного служащего, совершенствоваться и достигать новых высот в работе на благо простых казахстанцев.