Гороскоп 9 августа

Овен — Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги.

Телец — Сейчас не стоит вступать в словесные баталии. Ваша способность убеждать людей на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию.

Близнецы — У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле, однако действовать нужно быстро. День благоприятен для любви.

Рак — Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов.

Лев — Держитесь подальше от недоброжелателей — сейчас вы особенно уязвимы. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Сложные вопросы стоит отложить.

Дева — Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении.

Весы — На работе удачно пройдут переговоры, и вы легко достигнете желаемых результатов. Нужно уделять больше внимания своим близким. Сейчас они особенно нуждаются в вашей заботе.

Скорпион — На работе могут возникнуть неожиданные трудности. Вам может показаться, что успех совсем близок, но на пути будут вставать препятствия, мешающие осуществлению планов.

Стрелец — Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию.

Козерог — В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В данное время будьте осторожны во всем, что делаете и говорите.

Водолей — Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам людей, от которых зависите. Руководство должно заметить ваши старания. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется.

Рыбы — Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры.