Гороскоп 8 августа

Овен — Сегодня лучше всего заняться чем-нибудь интеллектуальным и полезным — именно это будет получаться у вас, да и удовольствия от таких занятий будет немало.

Телец — День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, новые знакомства, деловые переговоры.

Близнецы — Ограничьте общение и не доверяйте слухам, даже если они очень похожи на правду. Рутинные занятия будут даваться с трудом.

Рак — Не стоит жалеть о своих прошлых промахах, лучше спокойно и планомерно начинайте своё дело. Одинокие сегодня могут повстречать свою судьбу.

Лев — Сегодня лучше заканчивать дела, избавляться от проблем, чтобы они больше не появились. Именно на это нужно направить силы и энергию, которой у вас будет сегодня предостаточно.

Дева — Готовьтесь к напряженной работе, сильным эмоциям и временному нарушению комфорта. Не давайте волю эмоциям, чтобы не наделать глупостей, которые нельзя будет исправить.

Весы — Сегодня вас ждут многочисленные приятные встречи. Нынешний день. Это хорошее время для решения деловых вопросов, только необходимо иметь четкое представление о том, чего вы на самом деле желаете добиться.

Скорпион — Вы настойчивы и готовы отстаивать свою точку зрения. Хорошо бы запланировать дальнюю поездку — она окажется весьма удачной.

Стрелец — Дома старайтесь быть сдержаннее и деликатнее, иначе возможен грандиозный скандал, который надолго испортит отношения в семье.

Козерог — Постарайтесь не обременять себя делами, лучше дайте себе небольшой отдых, посетите выставку или сходите на природу. Покупки этого дня неудачны.

Водолей — Сегодня вы можете легко увидеть суть проблемы, найти решение трудного вопроса. Но использовать это на практике будет очень сложно, во всяком случае, без надлежащей поддержки.

Рыбы — Есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.