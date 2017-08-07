Гороскоп 7 августа

Овны — На работе не предпринимайте важных шагов. Особенно откажитесь от новых, на первый взгляд, перспективных деловых предложений. Вас могут посещать сомнения и неуверенность.

Тельцы — Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями.

Близнецы — Конфликты с родственниками могут омрачить ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точки над «и». Будьте аккуратными в финансовых вопросах и не спешите в принятии решений.

Рак — Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное — не тратить время на отрицательные эмоции.

Львы — День подходит для любых начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать без крика и конфликтов. Не отказывайтесь от общения и встреч. Сейчас идет удачное время для новых знакомств.

Девы — Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем. Таким образом удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

Весы — В этот день можно начинать новые дела, заниматься важными вопросами. Это подходящее время, чтобы объясниться, помириться, обсудить планы на будущее. Если возникнет необходимость, сегодня лучше уступать.

Скорпионы — Может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии — тогда Вы обязательно найдете людей, готовых прийти Вам на помощь.

Стрельцы — Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же возникнут сомнения, то стоит проконсультироваться со специалистами.

Козероги – Сегодня могут возникнуть разногласия, которые можно объяснить простым нежеланием выслушать друг друга. Не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания.

Водолеи — День похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. У одиноких представителей появится шанс встретить интересного человека.

Рыбы — День благоприятный для мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы решите пойти в гости со своей половинкой, то постарайтесь не обделить вниманием любимого человека.