Гороскоп 5-6 августа

Овны — Нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Поэтому перед тем, как откровенничать с посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не спорить с любимым человеком.

Тельцы — Сейчас идет удачное время. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или, наоборот, придут люди с новыми интересными предложениями. Хороший период для обучения, повышения квалификации.

Близнецы — Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.

Раки — Сейчас вам противопоказано спорить и конфликтовать, особенно с любимым человеком. Несмотря на это, во многих областях вы сможете преуспеть. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

Львы — Если что-то не получается, перестраивайтесь и пробуйте новый вариант. У Вас будет возможность добиться успеха сразу в нескольких направлениях, а похвала близких людей и коллег ободрит и придаст сил.

Девы — Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявления инициативы, ни особой уступчивости. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Весы — Вы будете готовы заняться новыми делами, сумеете рассчитаться с давними долгами. Выходные благоприятны для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательными к своему здоровью.

Скорпионы — Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей работы. Но если видите, что на пути возникла преграда, не пытайтесь ее преодолеть. Займитесь лучше тем, что вам по плечу.

Стрельцы — Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не рекомендуется давать в долг даже небольшие суммы.

Козероги — Любые ваши начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом, добавляя уверенности для будущих достижений. С руководством не стоит вступать в дискуссии.

Водолеи — Данный период неудачен для людей, которые собираются выяснять отношения, решать спорные вопросы и налаживать контакты. Зато тем, кому требуется вдохновение, выходные сулят удачу.

Рыбы — Любые дела будут требовать усилий, преодоления препятствий и особой концентрации внимания. Недостаток информации и инертность коллег могут мешать быстро войти в рабочий ритм.