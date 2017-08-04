Гороскоп 4 августа

Овны — Данный период пройдет в спокойном темпе. Займитесь делами, которые не требуют чрезмерной ответственности и серьезной нагрузки. Проявляйте заботу о родственниках.

Тельцы — Постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывать свое мнение окружающим. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы.

Близнецы — Сегодня не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с таким человеком.

Раки — Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Не помешают физические нагрузки. А вот от посещения шумных мероприятий лучше отказаться.

Львы — Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого. Многое будет вам даваться гораздо легче, чем другим людям.

Девы — Этот день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Идет удачное время для улучшения отношений с любимым человеком.

Весы — День подходит для любых начинаний и получения новых знаний. Если кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию.

Скорпионы — Если вы в хорошей физической и интеллектуальной форме, то сможете преодолеть любые трудности и доказать окружающим, что способны на многое. Будьте осторожны в своих высказываниях.

Стрельцы — Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Может быть, сложные вопросы сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений.

Козероги — В этот день вы можете оказаться тяжелым собеседником. Из-за этого могут возникнуть ссоры и обиды. Зато день удачный для всего, что касается любовных отношений.

Водолеи — Если к выполнению любого задания вы подойдете не спеша и перед тем, как действовать, все обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. Также можете рассчитывать на помощь близких.

Рыбы — В данное время лучше воздержаться от дел, требующих слишком больших усилий. Любую работу нужно делать тщательно и не спеша. Возможны новые многообещающие знакомства.