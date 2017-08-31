Гороскоп 31 августа

Овен — Тенденции этого дня позволят Вам значительно расширить сферы своего влияния и продолжить деятельность на другом, более высоком уровне. Прежде чем выйти на новый уровень развития, вам нужно стать более весомой фигурой в своем кругу.

Телец — Звезды не советуют Вам ревновать избранника ко всем подряд, ведь он и повода особенно не давал. Кстати, в коллективе вам тоже нужно вести себя деликатно и сдержанно.

Близнецы — Держите под контролем свои слова и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.

Раки — Не исключено, что изменится круг вашего общения, рядом с вами появятся новые люди: одни помогут исполнить задуманное, другие будут направлять вашу деятельность, третьи станут друзьями и соратниками. Не бойтесь рвать старые связи.

Львы — Вам нужно осторожно общаться с малознакомыми людьми. Даже если интуиция подсказывает, что они прекрасны и честны, меньше ей доверяйте.

Девы — Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявления инициативы, ни особой уступчивости.

Весы — Этот день не принесет Вам ни больших проблем, ни больших радостей. Он располагает к медитации, самообразованию, обучению, планированию.

Скорпион — Звезды предсказывают Вам знаменательный день, когда все встречи и новая работа окажутся перспективными в будущем. Избытка в деньгах не ожидается, как и недостатка.

Стрелец — Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты.

Козерог — Этот день символизирует подмену понятий, ложные ценности, иллюзии. Вы можете выглядеть беззаботными и поверхностными людьми. Но так лишь кажется тем, кто хорошо их не знает.

Водолеи — Вы решите, что можете позволить себе все на свете. Такая заносчивость, увы, окажется опрометчивой. Особенно, если любимый человек получит от вас порцию критики.

Рыбы — В этот день любые дела будут требовать усилий, преодоления препятствий и особой концентрации внимания. Недостаток информации и инертность коллег могут мешать быстро войти в рабочий ритм.