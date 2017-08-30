Гороскоп 30 августа

Овен — Успех в делах будет сопровождать сегодня только смелых и благоразумных людей, которые могут находить выход из любых жизненных ситуаций. Стоит внимательно следить за возникшей ситуацией, тогда вам удастся избежать разного рода конфликтов.

Телец — Не позволяйте никому отвлекать от ваших планов. Не драматизируйте, все плохое вам только кажется. Будьте дружелюбными со своими друзьями, уделяйте больше времени своей второй половинке.

Близнецы — Постарайтесь правильно распределить приоритеты и смело идите к заданной цели. Прислушайтесь сегодня к советам близких и родных людей, а также поберегите своё здоровье.

Раки — События, которые развернутся на работе, заставят вас задуматься о своей карьере. Соберитесь с друзьями для похода в ночной клуб и отдохните.

Львы — Вы не усидите на месте. Появится желание многое изменить. Новаторский дух в первую очередь отразится на состоянии дел. Могут быть пересмотрены некоторые планы на будущее.

Девы — Сегодня устройте эксперимент — старайтесь просто радоваться. В скором времени вы увидите, как все вокруг вас начнет меняться. Помните: первым делом — отношения с людьми.

Весы — Постарайтесь больше спать для хорошего самочувствия и самореализации. Владельцы автотранспорта сегодня будут заняты его ремонтом или захотят купить что-то новое и более современное.

Скорпионы — Хороший день для того, чтоб навести порядок в своем доме. Также сегодня отличный день для размышления над своей личной жизнью. Все свои эмоции держите при себе.

Стрельцы — Успех Вам в этот день полностью обеспечен. Возможен новый роман или возвращение старой любви. Не поддавайтесь на обман и клевету — это все провокации.

Козероги — Постарайтесь трезво оценить ситуацию и тогда правильное решение придёт само собой. Попробуйте не выказывать сильные эмоции и не слушайтесь чужого мнения, лучше доверьтесь своей интуиции.

Водолеи — Вы очень много думаете. Старайтесь относиться к людям и вещам попроще. Не вышло, ну и не надо. Постарайтесь улучшить свою жизнь и не задавать вопросы. Избавьте себя от угрызений совести.

Рыбы — Постарайтесь отложить все решения и важные дела на потом, поскольку вам будет сложно трезво оценить ситуацию и совершить правильный поступок. Не рекомендуется сегодня давать деньги в долг, вероятнее всего, вам их не вернут.