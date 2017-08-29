Гороскоп 29 августа

Овен — В этот день вы способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами лучше в одиночку. Не исключено, что ваши успехи не дадут спокойно спать тайным недоброжелателям и с их стороны могут быть провокации.

Тельцы — Когда перед Вами встает проблема выбора, вы теряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьезный: карьера или семья. Подбрасывать монетку — это не выход.

Близнецы — У Вас есть отличный шанс для приобретения новых контактов — не упустите его. Друзья могут обидеться из-за того, что в последнее время вы не баловали их своим вниманием. Пригласите их в гости!

Раки — В ближайшее время вопросов станет значительно больше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, беспокойство частенько будет одолевать вас. Если вы будете сталкиваться с трудностями, то смело просите помощи у партнеров или близких людей.

Львы — Внушительная сумма может неожиданно появиться в вашем кошельке. Не спускайте ее на спонтанные покупки, лучше отложите для важных целей в будущем. Сложности ожидают в отношениях с родственниками — будьте терпеливы и сдержанны.

Девы — Хватит мечтать, пора действовать! Тем более, звезды настроены по отношению к вам благосклонно. Признайтесь в своих чувствах любимому человеку и попросите прощения у тех, кого обидели.

Весы — В решении вопросов, которые могут возникать в ближайшую неделю, не стоит полагаться на интуицию. Лучше посоветуйтесь с друзьями или коллегами. Своей второй половине вы можете дать повод для ревности, который выведет вашего возлюбленного из равновесия.

Скорпион — В ближайшую неделю вас ожидают приключения на любовном фронте. Они принесут положительные эмоции.

Стрелец — Ваша помощь понадобится детям, у которых возникнут проблемы с учебой. Помогите им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте уверены: меланхолическое настроение скоро отступит.

Козерог — Будьте внимательны при составлении важных документов — возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостями, так что отличное настроение вам будет обеспечено.

Водолей — Проявите осторожность в финансовых вопросах. Внимательно изучайте бумаги, которые подписываете. Вряд ли порадуют взаимоотношения с любимым человеком. Пока он не может уделять вам много времени — проявите терпение.

Рыбы — Приятные события наполнят вашу жизнь в ближайший период. Вам удастся показать качественные результаты на рабочем месте, что даст возможность рассчитывать на денежную премию.