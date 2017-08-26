Гороскоп 26-27 августа

Овны – Выходные благоприятны для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Вероятно, сегодня у вас появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности.

Тельцы — В целом, благоприятное время. Оно будет удачным, если вы спланируете его заранее. Проведите выходные активно. Также вероятны денежные доходы, удачными окажутся крупные покупки.

Близнецы — Время накопления внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не стоит перенапрягаться и искать приключений.

Раки — Дни подъема творческой активности. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст вам уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами.

Львы — Вполне вероятно, что ваши увлечения или хобби откроют новые источники заработка. При удачном стечении обстоятельств и Вашем упорстве можете оказаться в центре внимания особ противоположного пола.

Девы — Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. Следует быть осторожнее в начинаниях, любая ошибка сильно отдалит Вас от достижения конечного результата.

Весы – Выходные следует провести дома, в спокойной обстановке, чтобы избежать негатива. Время для медитаций и полного покоя.

Скорпионы — Возможно, что сегодня вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если вы не пойдете на компромисс, то ситуация обострится до крайности.

Стрельцы — Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками — не исключены происки недругов. Стоит внимательнее выбирать людей, кому можно доверить свои секреты.

Козероги — Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей. Решительность или стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против вас.

Водолеи – Выходные имеют тенденцию к возрастанию творческих способностей, интуиции, жизненного потенциала. Возможные проблемы благополучно разрешатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Рыбы — Стабильность в материальном и общественном положении не должна вызывать никаких сомнений. В скором времени ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение.