Гороскоп 25 августа

Овны — Проблемы будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциями.

Тельцы – Трудный день. Вы настолько долго откладывали дела в дальний ящик, что сегодня то время, когда Вам нужно со многим разобраться. Не бойтесь попросить поддержки у близких вам людей.

Близнецы — Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Смело идите навстречу судьбе.

Раки — Если ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, то события не раз поставят вас в тупик. Вам необходим отдых и внимательное отношение к своему здоровью.

Львы — Суета и спешка при решении любых вопросов будут подталкивать к ошибкам, непродуманным действиям. Воздержитесь от любых активных действий, продиктованных эмоциями.

Девы — Хлопоты будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям, к выяснению отношений с окружающими, к конфликтам в семье. Сегодня стоит быть более сдержанными.

Весы — Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы проявите осмотрительность.

Скорпионы — Нельзя строить долгосрочных планов, давать обещания. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не оскорбить, нельзя отказывать в выполнении просьб. Необходим спокойный отдых.

Стрельцы – Сегодня особенно полезно заняться спортом, делами друзей, домом. Любой конфликт закончится не в вашу пользу, поэтому звезды советуют не обращать внимания на некоторые замечания.

Козероги — Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность или обидчивость могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Лучше постарайтесь вспомнить все хорошее, что с Вами происходило за последнее время.

Водолеи – Вам следует посмотреть на проблему со всех сторон, даже если некоторые методы Вам не совсем по душе. Новый взгляд на вещи может в корне изменить ваше отношение к происходящему.

Рыбы — День испытаний, провокаций и искушений. Только от вас будут зависеть победа или поражение. Не ждите помощи со стороны. Целиком положитесь на свою интуицию.