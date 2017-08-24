Гороскоп 24 августа

Овны — День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В течении дня вероятны домашние хлопоты или проблемы личного характера.

Тельцы — Благоприятный день. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Признание и успех вам гарантированы, если ваши поступки будут обоснованы.

Близнецы — День несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Ваши переживания будут напрасными. Но все же не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать.

Раки — Возможно, сегодня вам посчастливится решить личные проблемы, хотя вам не удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении всей жизни. Но у Вас еще есть время.

Львы — Новые мысли или действия, направленные на повышение материального благополучия, принесут весомые результаты. День благоприятен для активных физических нагрузок и коллективных мероприятий.

Девы — Неблагоприятный день. Снизить негативные тенденции дня сможет только осмотрительность и действия, основанные на объективной оценке происходящего.

Весы — День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В любом деле сегодня не стоит полагаться на чужое мнение или ожидать помощи от кого-либо.

Скорпионы — День, успешный для тех, кто самостоятельно осмыслил план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость.

Стрельцы — Звезды гарантируют признание и успех в том случае, если ваши поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

Козероги — Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в работе, проявите терпение и выдержку.

Водолеи — День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Обратите внимание на приметы.

Рыбы — Пассивный день. Не стоит проявлять активность в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным оптом.