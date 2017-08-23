Гороскоп 23 августа

Овны — Вероятно, личная жизнь попросту отойдет на второй план; на романтические отношения не останется ни времени, ни сил. Пересмотрите свои отношения, иначе наступит эмоциональный застой.

Тельцы – В профессиональном плане Вы будете находиться в зоне риска, если вовремя не обратите внимание на возникающие проблемы. К концу дня вероятно поступление заманчивого предложения как профессиональном, так и в личном отношении.

Близнецы — День символизирует сомнение, неуверенность в себе и своем будущем. На самом деле, вам хочется ответить «нет», но пока вы еще не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее.

Раки — Не исключено, что Вам сегодня будет нужно выговориться, рассказать кому-то о самом сокровенном в надежде получить совет, как поступать в той или иной ситуации. Но помните, что главный советчик – это вы сами.

Львы — День благоприятствует искусству, творчеству. Возможно, вы не станете профессиональным певцом, актером, художником, но занятия творчеством помогут реализовать ваш богатый творческий потенциал.

Девы – Сегодня следует четко разделить границы между работой, хобби и личной жизнью. Сейчас самое время чтобы выработать четкий план для дальнейших действий.

Весы — Покоритесь тенденциям этого дня, принимайте жизнь такой, какая она есть, без желания изменить что-либо. И Вы увидите, что некоторые проблемы можно решить без особых усилий.

Скорпионы — Замечательное время для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вас посетят светлые идеи и найдутся желающие помочь вам воплотить их в жизнь. Благоприятны поездки, путешествия.

Стрельцы — Благоприятный день для путешествия и поездок. Но во время застолий стоит избегать не только острой еды, но и лишних разговоров.

Водолеи — Не исключено, что Вы будете сегодня очень практичными в быту. Поэтому предпочтительно одаривать друзей и знакомых вещами полезными, имеющими конкретное практическое применение.

Рыбы — Чтобы удрученное состояние не взяло вверх, звезды советуют сегодня посвятить больше времени отдыху или культурному времяпрепровождению.