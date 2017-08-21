Гороскоп 21 августа

Овны — Отношения с членами семьи складываются непросто. Если вы не остановите конфликт сегодня, то примирение случится еще нескоро. Попробуйте обсудить ваши проблемы спокойно.

Тельцы — Благоприятный день для работы. Даже если у вас сегодня выходной, выполните несколько важных дел. Поставьте перед собой новые цели и продумайте, как их достичь.

Близнецы — Сегодня вы найдете дело, которое увлечет надолго. Не исключено начало романтической истории. Вечер подходит для спокойного отдыха.

Раки — Отличный день для тех, кто не ленится. Трудоголики сегодня будут в ударе и даже к вечеру не почувствуют усталость, остальным же придется готовиться к сложностям.

Львы — Возможны романтические свидания. Одинокие представители знака могут встретить свою судьбу. Однако новый роман будет развиваться медленно. Наберитесь терпения.

Девы — Рассчитывайте только на себя. Люди, давшие вам обещания, вряд ли сдержат слово, но сердиться на них не стоит. Во всем виноваты обстоятельства, в которые они попали.

Весы — Не стройте планы на отдых. Сегодня у вас множество дел, которые отнимут все свободное время. Развлечься не получится. Однако небольшое общение с друзьями возможно, но лишь в сети.

Скорпионы — Постарайтесь не хвастаться сегодня своими успехами. У вас есть завистники, а искренне порадоваться могут лишь немногие. Любые переговоры ведите осторожно.

Стрельцы — В общении с близкими людьми не касайтесь неприятных для них тем, иначе рискуете поссориться. День подходит для культурных мероприятий. Посетите театр, кино или музей.

Козероги — Вам поручили серьезный проект, и придется проделать большую работу, причем самостоятельно. Вы справитесь с этим заданием, но конфликта с руководством не избежать.

Водолеи — Сегодня вы неплохо со всеми ладите, так как проявляете гибкость. Но не жертвуйте своими интересами ради чужих людей. А вот с близкими можно пойти и на уступки.

Рыбы — Не все, что сегодня происходит, вам до конца понятно. Кажется, что работают высшие силы. Не пытайтесь докопаться до истины. Доверьтесь звездам — они укажут верный путь.