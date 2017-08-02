Гороскоп 2 августа

Овны — Сконцентрируйтесь на том, что приносит вам удовольствие. Вечером вдруг почувствуете непреодолимое желание заняться спортом или активными видами отдыха.

Тельцы — Сегодня ключом к успеху будет решительность. Вы можете отважиться на смелый шаг, единственное условие — этот шаг должен быть хорошо продуман. Сегодня самое время начать действовать.

Близнецы — Сегодня очень активный день, полный неожиданностей. В финансовом плане возможны потери. Также сегодня можно делать все абсолютно спонтанно — звезды на Вашей стороне.

Раки — Сегодня вы можете удивить всех своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у вас может получиться без лишних усилий.

Львы — День будет особенно удачен для тех, кто занят творчеством или умеет творчески подойти к решению проблем. Жажда новых впечатлений, наверняка, приведёт к глобальным жизненным переменам.

Девы — Сегодня вы будете настроены мечтательно — даже если срочно потребуется спуститься с небес на землю, сделать это будет нелегко, но при помощи коллег и близких Вам все удастся.

Весы — Сегодня возможно все — романтические встречи и свидания, оригинальные сюрпризы. Сегодня звезды помогут вам восстановить отношения и помириться с теми, кто вам дорог.

Скорпионы — Этот день обещает пройти интересно и с немалой пользой. Если не сидеть, сложа руки, можно сделать столько всего, что останется только удивляться. И мало что сможет Вам помешать.

Стрельцы — Это день перекладывания бумажек — ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Используйте день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своих делах.

Козероги — Сегодня на работе вы найдете массу союзников, поддержка любых ваших начинаний будет обеспечена. Не исключено, что друзья помогут пролить свет на какую-то давнюю запутанную ситуацию.

Водолеи — Постарайтесь сегодня быть тактичнее с начальством, а также тщательнее исполняйте свои дела. Недоразумения могут привести к проблемам в карьере и снижению доходов.

Рыбы – Сегодня не помешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более — сложными схемами. Хотя кое-что из этих задумок, возможно, поможет в работе.