Гороскоп 19-20 августа

Овны — Богатое воображение позволит реализовать творческие планы, а вот опрометчивость в подсчетах способна привести к кризису в финансах.

Тельцы — Гороскоп подсказывает Тельцу не влезать в конфликтные ситуации и не нагнетать обстановку в коллективе.

Близнецы — Покупка квартиры станет для вас тем самым «якорем», за который вы так долго цеплялись.

Раки — Чем наблюдательнее и терпеливее вы будете, тем быстрее найдете пути решения в финансах.

Львы — Опрометчивость не пойдет на пользу, даже если вы приобретете желанную вещь. Возможен сюрприз от избранника.

Девы — От домашних дел не отлынивайте, ведь они все равно должны решаться с вашим участием.

Весы — Риск оправдан только в том случае, если хорошо продуман. Это касается финансовой сферы, которая на данный момент не радует.

Скорпионы — Времени хватит на все, а вот энергия может быть на исходе. Что нужно для ее накопления? Конечно же, позитивный взгляд на вещи.

Стрельцы — Стрельцу нужно обязательно избегать азарта, риска и авантюр. Этот день может стать таким важным в судьбе, что вспоминать его будете долго.

Козероги — Интриги на работе могут стать для Козерога тяжелым испытанием, потому что слегка подорвут авторитет.

Водолеи — Для профессиональных дел замечательный день, а вот для заключения контрактов время еще не пришло.

Рыбы — Необходимо отказаться от всевозможных поездок, как личного, так и делового характера. Вам нужно срочно решить бытовые и домашние проблемы.