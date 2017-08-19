Гороскоп 19-20 августа

Овны — Богатое воображение позволит реализовать творческие планы, а вот опрометчивость в подсчетах способна привести к кризису в финансах.
Тельцы — Гороскоп подсказывает Тельцу не влезать в конфликтные ситуации и не нагнетать обстановку в коллективе.
Близнецы — Покупка квартиры станет для вас тем самым «якорем», за который вы так долго цеплялись.
Раки — Чем наблюдательнее и терпеливее вы будете, тем быстрее найдете пути решения в финансах.
Львы — Опрометчивость не пойдет на пользу, даже если вы приобретете желанную вещь. Возможен сюрприз от избранника.
Девы — От домашних дел не отлынивайте, ведь они все равно должны решаться с вашим участием.
Весы — Риск оправдан только в том случае, если хорошо продуман. Это касается финансовой сферы, которая на данный момент не радует.
Скорпионы — Времени хватит на все, а вот энергия может быть на исходе. Что нужно для ее накопления? Конечно же, позитивный взгляд на вещи.
Стрельцы — Стрельцу нужно обязательно избегать азарта, риска и авантюр. Этот день может стать таким важным в судьбе, что вспоминать его будете долго.
Козероги — Интриги на работе могут стать для Козерога тяжелым испытанием, потому что слегка подорвут авторитет.
Водолеи — Для профессиональных дел замечательный день, а вот для заключения контрактов время еще не пришло.
Рыбы — Необходимо отказаться от всевозможных поездок, как личного, так и делового характера. Вам нужно срочно решить бытовые и домашние проблемы.