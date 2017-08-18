Гороскоп 18 августа

Овны — Не принимайте важных решений в личной жизни в одиночку, ведь вместе с избранником это получится намного легче.

Тельцы — Самоедство навредит вам и в личной жизни. Ваша подозрительность и ревность по отношению к партнеру станут сродни фобии.

Близнецы — Ожидает внезапная проверка на работе, о которой Вы даже не догадывались. Что ж, если Вам нечего бояться, то успокойтесь.

Раки — Что касается расходов, то они могут зашкаливать, поэтому позвольте себе только самые необходимые покупки.

Львы — Будут Сама Бескорыстность, что притянет к нему массу новых людей. Только учтите, что не все из них такие «пушистые», как вам кажется.

Девы — Больше слушайте советы друзей, чем свое сердце. Ваша опрометчивость может плохо отразиться на отношениях с любимым человеком.

Весы — Нужно жить, радоваться и наслаждаться моментом. Вы такую колоссальную работу сделали за последние дни, что можно полноценно отдохнуть.

Скорпионы — Для карьерного роста вам нужно искать новые связи, изыскивать средства для вложения и постигать новые знания.

Стрельцы — Очень велика вероятность конфликтов, в том числе и с людьми, которые на самом деле являются вашими самыми преданными союзниками.

Козероги — Вас могут обвести вокруг пальца даже те, над кем вы сами когда-то насмехались. Что ж, жизнь – это бумеранг, поэтому не удивляйтесь.

Водолеи — Будут такими изменчивыми внутренне, что многие их просто не узнают. Постарайтесь верно донести свои мысли, а не мямлить.

Рыбы — Гороскоп советует не уплывать далеко от дома, иначе можно пропустить все самое интересное. В личной и рабочей сфере ожидаются перемены.