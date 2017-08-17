Гороскоп 17 августа

Овны — Учтите, что от вашего ответственного отношения зависит и зарплата, и дальнейшая карьера.

Тельцы — В любви нужно поймать «волну», чтобы сохранить теплые отношения. Зато со здоровьем все отлично – вы веселы, бодры и энергичны.

Близнецы — Поездка по делам окажется полезной и приятной, ведь вы можете познакомиться с интересными людьми.

Раки — Чтобы приблизиться к заветной цели, вам не обходимо занять твердые позиции в карьере.

Львы — Стройте планы на будущее, чтобы оказаться с деньгами. Вечером отдохните и не думайте о проблемах.

Девы — В любви вас ожидают приятные моменты, совместная поездка на природу с избранником и подарок.

Весы — Морально подготовьтесь к важному разговору с родственниками. Главное, чтобы Вы больше слушали советы, а не доказывали свое мнение.

Скорпионы — Бытовые вопросы у Скорпиона решатся так легко и быстро, что уже вечером вы о них забудете.

Стрельцы — Подвиги в любви совершайте смело, но учтите, что даже они не в силах доказать ваши истинные чувства.

Козероги — Если вы решили что-то для себя, то уже не отступайте назад и не слушайте подсказок друзей.

Водолеи — Возможна встреча с человеком, который станет для вас покровителем на долгие годы.

Рыбы — Следите за своим поведением в кругу коллег и друзей. Вы позволяете себе слишком многое, что чревато последствиями.