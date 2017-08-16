Гороскоп 16 августа

Овны — Будут двигаться к цели своим курсом, поэтому к вечеру получит плоды трудов. Главное — не терять уверенность в своих силах.

Тельцы — По натуре вы немногословны, что поможет избежать конфликтов с людьми. Хороший день для переговоров и деловых поездок.

Близнецы — Отличное время для налаживания новых контактов в профессиональной области. В личной жизни не мешает сделать временную передышку.

Раки — День, наполненный новостями и яркими событиями. Чтобы избавиться от накопленного напряжения, вам нужно, прежде всего, подумать о себе и отвлечься от проблем.

Львы — Позитивные тенденции вскоре наберут силу, пока же вам нужно спокойно поработать, решить текущие вопросы и подготовить снасти для ловли удачи.

Девы — Если начальство заметит ваше упорство и ответственность, то премия будет крупной. Возьмите временный тайм-аут, что позволит создать гениальные проекты в будущем.

Весы — Прислушивайтесь ко всем советам от друзей и знакомых. Сегодня у вас отменное чувство юмора, которое поможет нейтрализовать ссоры и конфликты.

Скорпионы — Получая новые знания, вы можете скоро занять перспективную должность. Снижайте активность в делах, иначе всерьез навредите здоровью.

Стрельцы — Смотрите в оба и не упустите шанса заработать деньги. В личной жизни действуйте смело и свободно, тогда получите все, к чему давно стремились.

Козероги — Критический момент наступает в отношениях с избранником. Главное, чтобы вы не проявили трусость, ведь любовь – это тот же труд, за который нужно уверенно браться.

Водолеи — В финансовой сфере бури и катаклизмы не грозят, но и экономия лишней не будет. Соблюдайте осторожность, находясь за рулем автомобиля.

Рыбы — При любом раскладе вам не грозят серьезные проблемы в личной жизни. Вы так искренне любите и доверяете избраннику, что он с радостью отвечает вам тем же.