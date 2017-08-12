Гороскоп 12-13 августа

Овен — Сейчас не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего.

Телец — Если в ближайшее время вы не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам родных и близких.

Близнецы — Окружающие в этот день могут вас просто раздирать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы.

Рак — Даже если сегодня вы будете чем-то озабочены или недовольны и захочется на всем поставить крест, не спешите рубить с плеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их.

Лев — Сейчас время как никогда подходит для получения удовольствий. Поэтому если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то не откладывайте.

Дева — Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется.

Весы — Сейчас вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях.

Скорпион — Перед тем, как что-либо предпринять, сначала нужно все обдумать. Сейчас ничего нельзя пускать на самотек, надеясь на то, что время подскажет правильный выход.

Стрелец — Слишком серьезных изменений в вашей карьере сейчас не ожидается. Тем не менее, следует более внимательнее присмотреться к людям, с которыми общаетесь каждый день, особенно на работе.

Козерог — В ближайшее время перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу.

Водолей — Этот день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем, как приступить к активным действиям, выработайте четкий план: есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.

Рыбы — Во многих делах вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты.