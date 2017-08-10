Гороскоп 10 августа

Овен — Деловые успехи заметно отразятся на материальном положении, но экономия должна стоять на первом месте.

Телец — Займитесь тем, что не требует отлагательства. В любви нужно стать настоящим энтузиастом, чтобы привлечь к себе внимание и интерес противоположного пола.

Близнецы — В денежных вопросах не нужна фантазия, а вот упорство и точный расчет – в приоритете. Общий фон в семейной жизни у Вас будет благополучный, но временных притязаний и ссор не избежать.

Рак — Любовный и красивый роман может сойти на нет, поэтому сильно по этому поводу не переживайте. У семейных есть шанс не только расширить жилье, но и отправиться в путешествие за границу.

Лев — Замечательный день для спорта, похода в баню и посещения культурных мероприятий. Если у Вас есть аллергические реакции, то необходимо заранее запастись лекарственными средствами.

Дева — Можно выехать на природу, отдохнуть в кругу друзей и заняться любимым хобби. Чтобы избежать критических ошибок и разочарований в любви, Вам нужно быть обходительнее с избранником.

Весы — Возможна симпатия со стороны коллеги, что станет приятно и неожиданно. Если Вы пересмотрите свой рацион, то уже к концу лета заметно преобразитесь — скините лишний вес и даже смените гардероб на более модный.

Скорпион — Благоприятный день для консультаций у юриста, путешествия за границу и заключения сделок. Главное, чтобы за всеми этими хлопотами Вы не забыли про романтику и чуткое отношение к избраннику.

Стрелец — Для того, чтобы Вы не жаловались на перепады давления, Вам нужно срочно встать на борьбу с вредными привычками.

Козерог — В отношениях с любимым человеком появится гармония, поэтому не разрушьте то, к чему так долго шли. В процессе реализации финансовых замыслов придется перекраивать свои планы.

Водолей — С финансовыми накоплениями нужно обойтись осторожно. Нежелательно вкладывать деньги в дело, которое Вам мало знакомо, даже если вас агитирует на это близкий друг.

Рыбы — Одинокие заведут такой головокружительный роман, что забудут про остальные увлечения. Вечером вас ждет сюрприз от человека, с которым вы дружили в юности.