Гороскоп 1 августа

Овны — Напряженный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Также звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам.

Тельцы — Благоприятный день. Возможно значительное пополнение бюджета или выгодное предложение. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов.

Близнецы – Сегодня вероятно получение ободряющего известия или выгодного предложения, которое может принести значительную прибыль. День не слишком удачен для любовных отношений.

Раки — Смена настроения или легкомыслие помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Поэтому при выполнении большинства дел может столкнуться с препятствиями.

Львы — Сегодня не рекомендуется проявлять властность в личных отношениях или ограничивать общение своей второй полвины. Умерьте свою ревность — она не имеет под собой никаких оснований.

Девы — Мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить вас с толку, но трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Весы — Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

Скорпионы — Благоприятный день. Проблемы на службе со временем решатся, а вы обретете жизнерадостность и равновесие. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми.

Стрельцы — Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. А способность легко прощать обиды обезоружит врагов.

Козероги — Ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в отношениях с руководством.

Водолеи — Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что это окажет влияние на стиль и образ жизни.

Рыбы — Благоприятный день в деловом отношении. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность или вы рискуете потерять большие деньги.