Глава предприятия в Темиртау замаскировал ржавые трубы новыми

В суде стали известны подробности причин задержания директора коммунального государственного предприятия, передает МИА «Казинформ».

Следователи департамента Национального бюро по противодействию коррупции установили, что из бюджета города были выделены полмиллиарда тенге на закуп труб диаметром 720 мм и 820 мм для комплексной замены магистрали в Темиртау. Но директор предприятия «Окжетпес» Ерлан Утешев , который выиграл тендер на поставку труб, по версии следствия, решили купить старые непригодные трубы и выдать их за новые. Одно из предприятий по поручению подсудимых устранило следы ржавчины.

Сотрудники Нацбюро, когда узнали, что трубы изношены и не подлежат монтажу, отправили их на экспертизы и сертификации.В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии.

Следственно-оперативная группа департамента Нацбюро задержала Ерлана Утешева и менеджера фирмы Андрея Скляренко. Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге. Судебные слушания продолжаются.