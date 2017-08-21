Глава МВД прокомментировал скандальное видео с полицейским в Темиртау

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на портале «Открытый диалог» прокомментировал инцидент в Темиртау с участием полицейского, выталкивавшего посетителя супермаркета.

Ранее в Сети появилось видео, на котором полицейский в Темиртау требовал перепарковать автомобиль и грубо выталкивал посетителя из супермаркета.

Пользователей возмутило такое поведение полицейских. В комментариях они активно поддерживали мужчину, с которым грубо обошелся представитель правоохранительных органов.

«Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области проведено служебное расследование, по результатам которого, сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности», — написал глава МВД.

По материалам tengrinews.kz.