Геннадий Головкин занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира

Головкин поднялся на второе место в рейтинге P4P по версии The Ring, передает Today.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поднялся с третьей строчки на вторую. Первое место сохранилось за американским боксером Андре Уордом. На третьем месте — американец Теренс Кроуфорд, который ранее занимал пятое место рейтинга.

Полностью 10-ка P4P выглядит так:

1. Андре Уорд

2. Геннадий Головкин

3. Теренс Кроуфорд

4. Роман Гонсалес

5. Василий Ломаченко

6. Гильермо Ригондо

7. Сергей Ковалев

8. Сауль Альварес

9. Мигель Анхель Гарсия

10. Наоя Иноуэ.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Билеты на поединок проданы.