Геннадий Головкин пригласил своих фанатов на открытую тренировку

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO казахстанец Геннадий Головкин пригласил всех желающих на открытую тренировку перед боем с Саулем Альваресом, передает Sports.kz.

Свое приглашение казахстанец опубликовал в Instagram, сообщив, что тренировка состоится 28 августа.

«Присоединяйтесь к нам, друзья! Открытые тренировки GGG и „Канело“, 28 августа в LA Live. Прибытие зрителей с 10:30, начало тренировок с 12:00. Вход свободный», — написал Головкин.

Напомним, бой Геннадия Головкин и Сауля Альвареса состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Головкин назвал предстоящую встречу с Альваресом своим «самым большим боем». Он предположил, что после боя может уйти из профессионального бокса.